Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 19 Dicembre L'aumento della pressione determinerà un graduale diradamento della nuvolosità fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 16°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nordest. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in aumento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un venerdì in prevalenza parzialmente nuvoloso, con venti moderati e temperature massime in lieve diminuzione che raggiungeranno i 21°C e minime in aumento. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba