Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener d ì 1 9 Dicembre L'aumento della pressione determinerà un graduale diradamento della nuvolosità fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Sudest per tutta la giornata . Il mare sarà mosso. A Sassar i la giornata sarà i n prevalenza p arzialmente nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 °C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nordest . A Oristan o la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 2 1 ° C e la minima di 1 4 ° C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza parzialmente nuvolosa con nubi in aumento in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est- Nordest per tutta la giornata . Sarà pertanto un vener dì in prevalenza parzialmente nuvoloso , con venti moderati e temperature massime in lieve diminuzione che raggiungeranno i 21°C e minime in aumento. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba