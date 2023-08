Meteo Casteddu, a Cagliari bel tempo con sole splendente per tutta la giornata

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 25 agosto. Tutta l’Isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato. I venti saranno deboli e il mare quasi calmo. Vediamo nei dettagli consultando i dati di “3b Meteo”:

A Cagliari regnerà il bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 24°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà quasi calmo. E’ prevista allerta meteo per l’afa.

A Sassari il sole splendente sarà protagonista di tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 24°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. E’ prevista allerta meteo per l’afa. Il mare sarà calmo per l’intera giornata, come si evince da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3b Meteo”: A Oristano la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo con sole splendente. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 22°C. I venti saranno assenti al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nordovest. Il mare sarà quasi calmo. E’ prevista allerta meteo per l’afa.

A Nuoro sarà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 23°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est. E’ prevista allerta meteo per l’afa. Sarà dunque l’ennesima giornata rovente con allerta per l’afa in tutta l’isola.

Le previsioni meteo per domani terminano qui, grazie per l’attenzione, appuntamento al prossimo Meteo Casteddu.

A cura di Claudia Saba