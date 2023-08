“Anfiteatro romano abbandonato a Cagliari: Truzzu non lo riapre, aggiunge altre transenne”

“Aggiungi transenne all’anfiteatro Romano. Ormai il modus operandi del primo cittadino di Cagliari è quello di aggiungere transenne al posto dei lavori”. L’attacco è di Fabrizio Marcello, capogruppo Pd. L’opposizione contro il primo cittadino per l’Anfiteatro romano. La riapertura completa del monumento è un miraggio. Così come gli spettacoli. La rimozione della legnaia è stata giudicata indispensabile dei tecnici dell’Istituto superiore di restauro per la salvaguardia del monumento. Ma da dieci anni a questa parte il monumento più importante della città è ancora in gran parte off limits. Recentemente è stato occupato da un senzatetto. Ieri lo sgombero, ma il varco nella recinzione c’è ancora, l’area antistante è stata solo transennata, ma scavalcarla è tutt’altri che un’impresa.

Il capogruppo Pd ricorda le promesse elettorali di Truzzu nel 2019 sulla riapertura del sito e una gara la gara per la progettazione del restauro conclusivo, “che prevede la realizzazione di una piccola arena eventi compatibile con la tutela del sito e del nuovo sistema di accesso”.

L’obiettivo, scriveva Truzzu nel post, è “riaprire agli spettacoli entro il 2024”. “Oggi noi vediamo un monumento transennato, abbandonato, sporco, rifugio dei senza tetto”, conclude Marcello, “”povera Cagliari”.