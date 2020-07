Mesina latitante da due settimane: “Noi lo cerchiamo in Sardegna, smentita la fuga all’estero”

Da oltre due settimane non si hanno notizie di Graziano Mesina. Silenzio assoluto da parte di inquirenti. Telefoni degli avvocati che squillano a vuoto, mentre le forze dell’ordine continuano a battere il territorio anche con l’impiego di elicotteri, soprattutto nel Nuorese, alla ricerca dell’anziano latitante, di nuovo ‘bandito imprendibile. La caccia è estesa all’intera isola, mentre è stata smentita un’azione di controllo oltre il Tirreno, in particolare in Corsica o in qualche paese del nord Africa, dove in un primo tempo si era ventilata la possibilità che avesse trovato rifugio e protezione. “Si tratta di illazioni fatte dagli organi di informazione – hanno spiegato giorni fa dal Gruppo provinciale dei carabinieri di Nuoro – ma senza alcun elemento concreto. Noi lo cerchiamo in Sardegna – hanno aggiunto – e non tralasciamo alcuna pista”.

