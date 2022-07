Marijuana nascosta in un blocchetto del terrazzo, denunciato per spaccio un giovane di Dolianova

Ieri a Dolianova in via Dante, un equipaggio del Radiomobile della Compagnia locale ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne del luogo, censito in banca dati delle forze di polizia.

Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di grammi 0,7 circa di “marijuana”. Tale circostanza indiziante ha condotto a una successiva perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori grammi 1,06 della stessa sostanza, occultati all’interno di un cassetto della camera da letto del ragazzo e ulteriori 25 grammi, occultati all’interno di un blocchetto di cemento posto nel terrazzo di casa. Le sostanze rinvenute, verranno trasmesse al R.I.S. di Cagliari per i necessari test.