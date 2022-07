Selargius, donna sbanda con l’auto e si schianta sulle colonnine del distributore (VIDEO)

Un incidente tanto spettacolare quanto pericoloso, quello avvenuto nel distributore di benzina della Q8 sulla Ss 554 a Selargius. Una donna, al volante di un’Opel blu, ha sbandato e, per cause ancora da chiarire, è finita contro le colonnine e un pannello della stazione di rifornimento. Solo per miracolo non ha travolto nessuno: dal gabbiotto del distributore è uscito un dipendente che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è piombata un’ambulanza del 118: la donna è uscita con le proprie gambe dalla macchina ed è stata portata al Brotzu in codice rosso per dinamica, visto che si è fratturata un femore e ha rimediato anche varie ferite alla testa.

In azione anche la polizia Locale di Selargius, agli ordini del comandante Marco Cantori, per contribuire nei soccorsi all’automobilista e per capire le esatte cause che hanno portato al pericoloso schianto.