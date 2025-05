Momenti di paura per un 64enne in escursione a Maracalagonis. L’uomo è caduto improvvisamente in un canalone ferendosi ad una gamba ed era impossibilitato anche a chiamare i soccorsi. Ma con lui c’era quello che davvero si è rivelato il suo miglior amico: il suo cane. Il cucciolo è riuscito a chiedere aiuto a delle persone in zona poco lontano che hanno chiamato i soccorsi. Il 64enne è stato trasportato in ospedale con l’elicottero Areus ma le sue condizioni non destano preoccupazione.