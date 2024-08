Malamovida a Serramanna: musica e karaoke sino alle 2 del mattino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Musica alta e karaoke sino alle 2 del mattino mettono a dura prova sonno e pazienza dei resistenti di piazza Matteotti e zona: “Abbiamo protestato e siamo stati derisi”. La segnalazione giunge da un cittadino che chiede di “restare anonimo perché ho paura di ritorsioni e dispetti”: questa è l’aria che si respira in paese, insomma, alta tensione per la musica che intrattiene il pubblico ma non chi “la mattina si deve alzare alle 5 per andare a lavoro”. Tante le forme di protesta, oltre a un confronto con i gestori del locale che ha attivato le serate musicali, anche “via Facebook” le motivazioni contro gli aspiranti cantanti sono state ben esposte. Ma niente da fare: anche ieri notte le note ad alto volume hanno rimbombato sino a tardi. “Tutto questo è irrispettoso per chi la mattina si deve alzare presto per lavorare, è tutta l’estate che va avanti questo disagio per noi”.