Maladroxia diventa la nursery delle future Caretta caretta: evento eccezionale nella spiaggia da bandiera blu di Sant’Antioco, lo spettacolo della natura è stato immortalato dal titolare di un chiosco a due passi dal mare.

Mamma tartaruga ha scelto la sua spiaggia per depositare le uova, è quella di Maladroxia e lo ha fatto senza esitare: ha scavato, deposto le uova e poi ha ripreso la via del mare. Il nido è già stato messo in sicurezza, ora si attende la schiusa che avverrà entro 70 giorni.

Foto: Enrico Aliucci