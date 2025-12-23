In una notte scandita da un violento nubifragio su Cagliari e hinterland si è scatenato un immenso incendio a Macchiareddu con fumo che ha invaso tutta la zona di Assemini e dintorni creando grandissima paura e tensione fra i residenti della zona.

I vigili del fuoco sono sul posto con diverse squadre. Si è trattato di un grossissimo incendio in una fabbrica che smaltisce elettrodomestici e altro materiale.

Le notizie sono ancora frammentarie, domattina si conoscerà la conta dei danni ma intanto grandissimo allarme per un incendio fra i più vasti di notte che si siano verificati negli ultimi anni.