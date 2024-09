Lunamatrona, grande successo per il raduno delle auto d’epoca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In occasione della Terza Edizione della Sagra del Melone e del terzo Memorial dedicato a Rino Serra e Angelo Garau si e’ tenuto sabato a Lunamatrona un Raduno di Auto storiche provenienti da varie localita’ della Sardegna .

L’ evento e’ stato organizzato da Renato Uda e Leucio Cancedda e si e’ avvalso del Patrocinio del Comune di Lunamatrona .

Sin dalle prime ore del mattino gli autoveicoli hanno raggiunto la centralissima Piazza IV Novembre e si sono schierati nelle aree a loro dedicate . I numerosi visitatori hanno potuto cosi’ ammirare degli autentici gioielli che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano ed internazionale tra cui alcuni stupendi esemplari degli anni 30 come Fiat Balilla “Garavini ” del 1934 , Lancia Augusta del 1935, Fiat 508 C del 1937 , ed altri degli anni 40 e 50 come Fiat 1100 E del 1949 , Fiat 500 C del 1949 , Fiat 1100 103 A del 1955 .

Non sono mancate le autovetture degli anni 60 tra cui una rarissima Renault Dauphine R 1090 del 1962 , una Fiat 1300 del 1964 ,Alfa Romeo Giulia Super 1.6 del 1969 e tante altre .

Nutrita la presenza degli esemplari immatricolati negli anni 70 ed 80 tra cui Opel Rekord C del 1970 , Fiat 500 L del 1970, Fiat 500 R del 1973 ,Lancia 2000 del 1973, Mp Lafer del 1974 , Alfa Romeo Giulia Super 1.3 del 1974 , Bmw 2002 t ii del 1974 ,Lancia Fulvia Coupe’ del 1975 , Nuova Giulia 1.3 del 1977, Citroen Mehari del 1978 , Ferrari 208 de 1984 , Citroen 2CV Charleston del 1985 , Mercedes 190 del 1987 ,Maserati Biturbo Cabrio del 1988 , Alfa 75 del 1989 .

Sono anche intervenute le autovetture della Polizia di Stato che per l’ occasione ha presentato anche una bellissima Giulia Super 1.6 d’ Epoca .

Presente anche l’ autoemoteca dell’ Avis di San Gavino .

Particolare interesse ha suscitato una rarissima ” Ferves Ranger ” di colore rosso , assolutamente introvabile ed una particolarissima ” Lomax ” .

Tanti altri interessantissimi esemplari presenti al Raduno tra cui una bellissima Fiat 124 Sport Spider ed ancora Citroen 2 CV 400 ,Lancia Fulvia Coupe’,Lancia Delta HF, Mazda Cabrio , Fiat 126 , Innocenti 950 Spider , diversi modelli di Innocenti Mini , di Fiat 500 e tante altre .

Nella tarda mattinata gli autoveicoli hanno attraversato in corteo l’ abitato tra l’ entusiasmo dei residenti e si sono diretti a Sanluri dove gli equipaggi hanno potuto effettuare una interessantissima visita guidata a Castello grazie alla colaborazione con il Sindaco ed il Comune di Sanluri . Successivamente il corteo si e’diretto a Lunamatrona raggiungendo la Piazza IV Novembre dove gli autoveicoli sono stati esposti al pubblico .

Un pranzo conviviale ha intrattenuto gli equipaggi fino al tardo pomeriggio in un atmosfera di simpatia e cordialita’.

Una giornata per Lunamatrona assolutamente da ricordare.