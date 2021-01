Luca Lobina, barista dal cuore d’oro a Radio Casteddu: “Dopo 30 anni ho ridato la fede gli sposi”

Ha trovato in mare una fede nuziale smarrita da una coppia 30 anni fa. E oggi l’incontro. La favola di Nora l’ha racconta oggi a Radio Casteddu il protagonista del ritrovamento. Luca Lobina, giovane barista di Capoterra. “Durante una battuta di pesca nella spiaggia di Su Gunventeddu sono sceso in mare e ho trovato l’anello con data e nome”, racconta, “ho fatto ricerca su Internet e siamo riusciti a rintracciare i possessori. E’ stato molto emozionante incontrare la proprietaria. E’ stato bellissimo quando lui le ha messo l’anello al dito, è come se si fossero sposati una seconda volta davanti a noi”.