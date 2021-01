Gigi Puddu a Radio Casteddu: “Fede trovata dopo 30 anni e restituita: onestà e senso civico”

“Ringrazio la sindaca di Pula Carla Medau, per aver organizzato questa cerimonia per far vedere alle persone che in questo periodo difficile e travagliato c’è ancora speranza per tutti”. Così Gina Luigi Puddu, sindaco di Settimo, racconta la storia del barista Luca che ha trovato a Nora una fede nuziale smarrita 30 anni fa da due coniugi di Settimo. Oggi la riconsegna a Pula. “Una fede nuziale può essere trovata dopo 30 anni e riconsegnata al legittimo proprietario”, racconta Puddu, “Luca ha computo un gesto eccezionale. E dire che la fede si era spostata solo di qualche metro, pensiamo alle tante persone che in questi anni avrebbero potuto portarla via. Luca ha trasmesso un messaggio di onestà, lealtà e senso civico”.