Mamoiada, “giovani, per favore restate aggrappati alla vita”: dopo la tragica morte del giovane Lorenzo Sale di18 anni, parla il Comune. “Difendetela e tutelatela sempre, divertitevi, soddisfatte le vostre passioni ma senza mai perdere il rispetto per la vita, che, come ancora anche oggi, delle volte vola via in un soffio di vento”.

Con lo scooter è andato contro un furgone e alla morte il ragazzo appena maggiorenne che è deceduto dopo l’impatto: una notizia che ha sconvolto la piccola comunità del nuorese che ora è stretta alla famiglia del ragazzo, distrutta dal dolore.

“Ancora una volta, ci ritroviamo come Amministrazione Comunale e come comunità a doverci stringere attorno ad una famiglia distrutta, una nostra famiglia che perde un figlio, tragicamente.

La notizia ha lasciato tutti senza parole, attoniti e ancora provati dalle precedenti perdite. È un periodo molto triste per la nostra comunità ed è per questo che ora più che mai abbiamo bisogno di stare uniti”.

Un appello ai giovani al fine di fare attenzione perché basta veramente un attimo e tutto può finire, per sempre.

“Che possa il tempo e l’amore alleviare le sofferenze della famiglia Sale-Staffa e di tutte le famiglie colpite da questi tragici avvenimenti”.