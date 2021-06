Locci a Radio Casteddu: “A Monserrato una rotonda speciale con un’installazione dedicata al mondo vitivinicolo”

“Si fanno delle scelte a 360° e si è deciso di mettere in sicurezza una strada” la quale sarà abbellita anche con un’opera importante, “verrà realizzata una nuova rotonda e noi abbiamo deciso di mettere un’opera che ricordi le tradizioni vitivinicole. Sarà un’opera unica in Sardegna, molto importante, si è deciso di riqualificare anche la strada dove ci sono gli alberi. Noi lavoriamo con le consulenze degli agronomi – apiega il sindaco -abbiamo abbattuto 1/2 pini perché il pino aveva completamente sollevato l’asfalto ed era in parte irrecuperabile, non si poteva trapiantare in altra zona e quindi l’unica soluzione che ci è stata consigliata è stata quella di tagliarlo.

Noi abbiamo conservato la gran parte dei pini che sono stati piantati ma il problema è che non si dovrebbero piantare i pini nelle strade, perché questi sfasciano le strade e sollevano l’asfalto.

Siamo riusciti a tutelare le piante, faremo una riqualificazione di quella zona che sarà sicuramente più bella con una spesa intorno ai 30/60 mila euro, che sono cifre di rilievo per noi, e faremo una nuova rotonda con un’opera in vetro di Murano unica in tutta la Sardegna.

Questo non si può fare in un mese, è vero che il cantiere c’è da tempo”.

