Alessandro Sorgia: “L’INPS corregge il bando Home Care Premium: una vittoria per le famiglie e per la Sardegna”. “L’INPS ha finalmente accolto le nostre richieste, correggendo il bando Home Care Premium 2025-2028 e reintegrando servizi essenziali per l’assistenza domiciliare. È una vittoria della buona politica, del lavoro di squadra e della mobilitazione civica. È una vittoria della Sardegna.”

Così il Consigliere regionale Alessandro Sorgia (Lega) commenta con soddisfazione la decisione dell’INPS di pubblicare, il 15 maggio, le integrazioni al bando HCP 2025-2028, che recepiscono le numerose segnalazioni pervenute da cittadini, operatori e istituzioni regionali. Le modifiche includono il reintegro di figure professionali fondamentali come gli Operatori Socio Sanitari (OSS), gli Operatori Socio Assistenziali (OSA), gli educatori professionali socio pedagogici, ampliando così la platea degli operatori coinvolti nel progetto.

“Quando ho presentato la mozione in Consiglio Regionale, poi approvata il 17 aprile come Ordine del Giorno n. 42/XVII, sapevo che stavamo dando voce a un’esigenza reale e urgente,” ricorda Sorgia. “Il bando iniziale, pubblicato il 21 marzo, aveva escluso servizi fondamentali, mettendo a rischio l’assistenza a migliaia di famiglie sarde. Oggi possiamo dire di aver fatto la differenza.”

Il Consigliere sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini: “Questa è la dimostrazione che, quando la politica ascolta e agisce, i risultati arrivano. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto questa battaglia, dalle famiglie agli operatori del settore.”

Sorgia conclude con un impegno per il futuro: “Continueremo a vigilare sull’attuazione del bando, affinché le risorse siano utilizzate efficacemente per rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione. La Sardegna merita un sistema di assistenza domiciliare inclusivo e sostenibile.”