Lieto fine per Struscio, bloccato nelle condotte a scuola a Quartu: liberato, ora cerca adozione

LIETO FINE A RADIO ZAMPETTA SARDA PER STRUSCIO, IL GATTO MURATO NELLE CONDOTTE DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DI IS ARENAS A QUARTU, CERCA ADOZIONE DEL CUORE.

Questa volta l’ emergenza è stata per un gatto di radio zampetta sarda, di nome Struscio, chiamato così perché si struscia di continuo nelle gambe per la felicità del momento pappa!

Il nostro Struscio è arrivato e si è unito da circa 6 mesi al nucleo dei gatti che seguiamo, è un micio molto gioioso, e cerimonioso al punto di attaccarsi e strusciare in modo insistente per manifestare la sua gioia.

Mercoledì sera Struscio manca all’ appello, ci siamo preoccupati perché non ha mai saltato l’ ora pappa.

Iniziamo a chiamarlo fino a quando sentiamo dei miagolii provenienti dalla cabina termoelettrica, della scuola di Is Arenas a Quartu Sant’Elena.

Abbiamo allertato subito i vigili del fuoco, ci hanno risposto che non potevano intervenire con la scuola chiusa, ma dovevamo aspettare l’apertura del giorno seguente.

Alle 7.15 del giorno dopo, ci rechiamo nella scuola per far presente il problema e le nostre preoccupazioni alle collaboratrici scolastiche, che hanno dato disponibilità a collaborare per risolvere al meglio la situazione.

Contemporaneamente comunichiamo con la portavoce del sindaco, Juliana Amato che si è attivata immediatamente allertando i manutentori.

Riusciamo ad accedere all’ interno della cabina termoelettrica ma di Struscio nessuna traccia, ispezionando l’ interno abbiamo capito che il gatto era finito nella condotta sotterranea e che era entrato attraverso un’ apertura esterna che il giorno prima era stata murata.

Il manutentore comunale ha allertato gli operai per creare un’ apertura, arrivano sul posto e procedono a creare un varco d’ uscita, ma del gatto ancora nessuna traccia.

Dopo diverse ore intervengono i vigili del fuoco che con lavoro certosino e accurato, aprono in diversi punti per un’ ispezione accurata.

Per tutto il giorno nessun segnale di vita per il nostro Struscio, il giorno seguente la preoccupazione continua ad aumentare pensando a qualsiasi ipotesi, veniamo contattati dal manutentore della cabina termoelettrica che procede a fare un ulteriore sopralluogo, eliminando qualsiasi dubbio che affollava la nostra mente.

Dopo poco, Struscio salta fuori, affamato, un po’ timoroso ma bello e attivo.

Il nostro amato gatto è salvo!

Cerchiamo adozione per il nostro Struscio, sicuramente vittima di smarrimento o di abbandono, solo adozioni responsabili, vita in totale sicurezza.

Contattate la redazione al 348 0941 632 con messaggio whatsapp riferimento adozione Struscio.

È doveroso presentare i nostri ringraziamenti all’ amministrazione comunale, al sindaco Graziano Milia che non ci ha abbandonato, a Juliana Amato, all’ ingegnere Danila Mallus, agli operatori comunali, ai vigili del fuoco, a Matteo il responsabile della cabina termoelettrica, alle collaboratrici scolastiche e infine ma non di meno importanza alle volontarie che ci hanno sostenuto in primis Silvia, Simona, Roberta, Anna, Maria Bonaria, Michela.

Grazie a tutti voi.