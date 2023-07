Lieto fine a Quartu, i pompieri salvano un cane finito dentro la buca di una radice

Quartu Sant’Elena – Intervento dei vigili del fuoco per salvare un cane caduto all’interno di un buco di una radice di un albero: i soccorritori hanno allargato la fessura per permettere al piccolo quattro zampe di uscire. Brutta avventura per Tobino, un cane di piccola taglia che, intento a correre nel parco e, sicuramente, distratto da qualche animaletto da inseguire, è precipitato dentro a una buca alla base di una grossa pianta. Impossibilitato a uscire fuori, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, con pazienza, premura e professionalità, hanno allargato la fessura e recuperato l’animale. Tanto spavento per i padroni e le persone presenti, Tobino sta bene, per lui una avventura a lieto fine.