Le auto in fiamme, l’assalto con lo scontro a fuoco e gli spari ai passanti: giornata di terrore sulla 131

Mattinata di paura a Giave. È di 3 feriti il bilancio dell’assalto di stamattina sulla Carlo Felice. Dove ignoti malviventi tentato un assalto armato ad un portavalori, lungo il tratto stradale della 131, al km 171 in direzione Cagliari.

Dopo aver creato un blocco stradale con l’incendio di due auto rubate, hanno minacciato e costretto il conducente di un autoarticolato, che viaggiava nel senso opposto di marcia, affinché mettesse il proprio veicolo di traverso per impedire il transito del flusso delle auto, sparando contemporaneamente un colpo di arma da fuoco alla gomma del mezzo e portandogli via le chiavi.

Successivamente, un mezzo blindato della società Vigilpol è arrivato al blocco stradale ed è stato bersagliato da diversi colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali hanno ferito ad una gamba due delle tre guardie giurate a bordo del veicolo che, tuttavia, sono riuscite a mettersi al riparo.

Nel corso dell’assalto sono intervenuti i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna che hanno ingaggiato un conflitto a fuoco costringendo i rapinatori a mettersi in fuga, allarmati anche dall’arrivo di numerose pattuglie presenti sul territorio.

Individuata la via di fuga, i malviventi dopo aver esploso numerosi colpi di arma da fuoco uno dei quali ha colpito un passante ad un braccio, hanno fatto perdere le proprie tracce a Bolotana, in località Badde Salighes, dove poco dopo sono state rinvenute le due auto verosimilmente utilizzate per la fuga, completamente bruciate. I feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Sassari non in pericolo di vita. Sono in corso le attività di indagine da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari sotto la direzione della Procura della Repubblica di Sassari.