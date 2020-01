L’assessore Gianni Chessa: “Rilanciamo il Trenino Verde, c’è una forte richiesta di turismo esperienziale in Sardegna”

Intervista all’Assessore al Turismo Gianni Chessa: “È indispensabile mantenere il patrimonio immobiliare esistente, come le stazioni e le case cantoniere, affidare a guide turistiche organizzate che per ogni stazione o territorio possono

offrire escursioni e attività legate a quanto di meglio può offrire la nostra terra. Noi saremo i referenti dei sardi e non delle logiche dei partiti italiani”