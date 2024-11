Laconi, il cavallino del Sarcidano alla Fieracavalli 2024

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è appena conclusa la quarta giornata della 126^ edizione di Fieracavalli a Verona. Quattro gli esemplari del Comune di Laconi che hanno partecipato all’importante manifestazione equestre e grande è stato il successo riscosso dai cavalli. “La manifestazione è stata inoltre un’importante occasione per programmare sempre nuove attività finalizzate alla promozione e alla salvaguardia del Cavallo del Sarcidano” ha esposto il sindaco Salvatore Argiolas. Eleganza, bellezza, anche i cavallini sardi hanno catturato gli applausi dei presenti: di corsa e al trotto hanno sfilato, pelo lucido e coda al vento nella passerella a loro dedicata. Presente anche il campione Ugolino, con il collare tricolore, e un puledro che, tra acrobazie e salti, ha dimostrato la vivacità che anche un cucciolo di cavallo sprigiona.

“L’appuntamento è per il prossimo anno con l’intento di proporre importanti novità alla ricerca di sempre maggiori occasioni di promozione della nostra razza autoctona sarda del Sarcidano.Nello specifico, i ringraziamenti vanno all’Associazione Allevatori Regione Sardegna (AARS), all’Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine e Asinine Italiane (ANAREAI), all’Agenzia AGRIS, in particolare nella persona del Dott. Cherchi, all’Agenzia Forestas e a tutti gli allevatori privati, in particolare Luca Melis per il costante impegno nell’allevamento e nella promozione della razza”.