Laconi, costituita la Fondazione Cammino Francescano in Sardegna

La Fondazione che lega luoghi dal forte carisma francescano e detentori della storia del francescanesimo in Sardegna, si propone di valorizzare all’insegna del turismo lento e sostenibile, gli aspetti culturali, ambientali e storici che caratterizzano questi luoghi, arricchiti da un forte senso di spiritualità, eredità del messaggio universale di San Francesco di Assisi.

I lavori hanno preso avvio con i saluti istituzionali ed i ringraziamenti del sindaco Salvatore Argiolas che ha sottolineato la rilevanza del momento e dei risultati conseguiti evidenziando l’importanza della Fondazione per le comunità e gli enti coinvolti.

Alla firma dell’atto costitutivo sono intervenuti i rappresentanti legali dei 17 comuni coinvolti, i 9 comuni che sono riusciti nei tempi stabiliti a deliberare l’adesione alla fondazione nei propri consigli comunali (Bosa, Bottida, Cuglieri, Laconi, Luogosanto, Mores, Pula, Sanluri e Sorso). Per i restanti 8 (Alghero, Cagliari, Castelsardo, Fonni, Gesturi, Iglesias, Oristano e Sassari), firmatari dei due protocolli di intesa sottoscritti negli anni 2016 e 2022, ed impossibilitati per ragioni diverse a deliberare entro i tempi previsti, si è provveduto a garantire in seno allo statuto la possibilità di entrare come soci fondatori non appena concluderanno il proprio iter burocratico. Hanno sottoscritto inoltre l’atto costitutivo i rappresentanti dei tre ordini francescani ( i Frati Minori Cappuccini della provincia di Sardegna e Corsica, i Frati Minori di Umbria e Sardegna e i Frati Minori Conventuali).

Nello stesso consesso si è provveduto all’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico scientifico. Fanno parte del primo Cda costituito da 7 componenti, il vicesindaco Maria Ignazia Deidda in rappresentanza del Comune di Laconi ed eletta Presidente del CdA, Fabrizio Demelas sindaco di Sorso, Agostino Pirredda sindaco di Luogosanto e Walter Cabassino sindaco di Pula, Padre Fabrizio Congiu per i Frati Minori Cappuccini, Padre Salvatore Sanna per i Conventuali e Padre Gianluca Busonera per i Frati Minori.

Per il Comitato tecnico scientifico, sono invece stati indicati e nominati Renato Tomasi, funzionario dell’Assessorato regionale al Turismo, Padre Priamo Etzi e Padre Salvatore Morittu al quale è stata affidata anche la carica di presidente dello stesso Comitato e quella conseguente di Presidente Onorario della Fondazione.