“La Settimo che non ci piace: così i delinquenti hanno devastato un uliveto, simbolo di pace”

“La Settimo che non ci piace. La notte scorsa ignoti delinquenti hanno devastato l’uliveto di un nostro concittadino in località Is Landireddus, recidendo il tronco di 13 giovani ulivi. L’ulivo, simbolo di pace…”. Così il sindaco di Settimo, in un post nella sua pagina Fb, biasima i vandali autori del triste gesto. “Sono atti che non hanno mai fatto parte dello spirito della comunità settimese. L’Amministrazione comunale esprime la propria solidarietà al proprietario dell’uliveto e il massimo disprezzo per gli autori di questa vera e propria offesa a tutta la comunità”.