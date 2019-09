Lutto a Monserrato, è morto Gigi Picciau: “Addio a un grande imprenditore ed enologo”

Gigi Picciau non c’è più, Monserrato piange uno dei suoi “papà” del vino. Meglio, uno dei figli d’arte. “Ha ereditato l’azienda di famiglia dal padre Antonio”, ricorda, commosso, il presidente del Consiglio comunale Piergiorgio Massidda. I messaggi di cordoglio su Facebook sono già tantissimi, Picciau era conosciutissimo e stimatissimo anche oltre i confini monserratini. Per tanti anni ha dato lustro a tutta la Sardegna partecipando alle edizioni del Vinitaly. “È stato un grande imprenditore e un enologo di alta qualità, sin dalla metà degli anni Settanta, quando aveva l’azienda in via Giulio Cesare, prima del trasferimento al confine con Pirri. Ci siamo visti l’ultima volta due mesi fa, mi aveva confidato che aveva qualche problema di salute”, ricorda Massidda. La notizia della scomparsa di Gigi Picciau ha rapidamente fatto il giro di Monserrato.