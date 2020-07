La pista di atletica di Assemini ottiene l’importante e storica omologazione dalla Fidal

La pista di atletica di Assemini ha ottenuto l’importante e storica omologazione dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). “Tale riconoscimento è il risultato di un lavoro iniziato tre anni fa – spiega l’assessore all’urbanistica Gianluca Mandas – un’opera complessa nel suo genere e con non poche difficoltà in corso di esecuzione, ma oggi possiamo finalmente dire che gli asseminesi e l’atletica leggera sarda hanno una pista omologata e di ultima generazione”. I passi successivi saranno l’avvio della progettazione delle tribune e degli spogliatoi che completeranno il secondo stralcio funzionale dell’opera.

“Il risultato è stato possibile anche grazie alla disponibilità e alla pazienza del Consorzio attuale gestore del campo che certamente in questi anni ha dovuto affrontare non pochi disagi. A piccoli passi, per alcuni forse troppo piccoli, iniziamo a raccogliere i frutti della programmazione e del duro lavoro di ogni giorno”.