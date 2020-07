Cagliari, scontro nella Sanità: “Revocate quei tre incarichi di dirigenti Ats, nomine fuori tempo con otto nuove Assl in arrivo”

Cagliari, scontro nella Sanità: “Revocate quei tre incarichi di dirigenti Ats, nomine fuori tempo con otto nuove Assl”. Un duro documento del sindacato Fials per contestare tre nuovi incarichi di dirigenza del servizio di Infermeria e Ostetricia. Ecco la nota integrale e ufficiale della Fials, che parla di conflitti di interessi: “Il sottoscritto Giampaolo Cugliara, in qualità di Segretario Generale della FIALS (Federezione Italiana Autonomie Locali e Sanità) per la Provincia di Cagliari, facendo seguito alle numerose manifestazioni di dissenso rappresentate dai lavoratori in merito alle deliberazioni in oggetto, rileva l’illegittimità degli atti in parola poiché in contrasto con quanto disposto, in materia di conferimenti di nuovi incarichi dal Presidente della Regione Sardegna, dott. Cristian Solinas con comunicazione prot. n. 0002089 del 26.03.2019, nonché con la riforma sanitaria in corso di approvazione dall’attuale Giunta Regionale. La previsione di conferire tre incarichi di Dirigenza di Struttura Complessa del Servizio delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche (Nord, Centro e Sud Sardegna) rispondeva alla esigenza dell’allora Giunta Regionale per il governo di una Azienda estremamente complessa come l’ATS Sardegna, esigenza che viene meno ora che è in fase di approvazione la cessazione dell’ATS Sardegna e l’istituzione di otto nuove ASSL. Se questo è vero, ed è vero perché corrisponde ai fatti, appare del tutto contrario al buon andamento (del quale sfugge il senso giuridico) il conferimento di nuovi incarichi in attesa che gli stessi possano essere revocati nell’ipotesi di una nuova riorganizzazione che la regione “intenderà adottare”. Nel merito, poi, non pare davvero che a Cagliari mancasse il Direttore delle Professioni Sanitarie, ne che il nuovo Direttore, che sicuramente conosce molto bene la realtà di Sanluri, abbia programmaticamente maturato, all’interno del proprio servizio, tante e tali competenze da poter contribuire, nel breve periodo, a l’immediata riorganizzazione all’interno della ASSL di Cagliari, che notoriamente e particolarmente complessa e articolata. D’altro canto si ritiene opportuno evidenziare che l’attuale Dirigenza dell’ATS Sardegna parrebbe solita conferire al dott. P.P. Pateri incarichi in conflitto di interesse un esempio è la Determina Dirigenziale n. 3159 del 25/06/2020 con la quale veniva nominato Presidente del Collegio Tecnico di valutazione di II istanza, l’ultimo di una serie di incarichi di cui è stato insignito, con tale incarico si chiede al Presidente dell’OPI della Provincia di Cagliari di verificare le attività professionali svolte da un Dirigente delle Professioni Sanitarie della ASSL di Cagliari, Consigliere del Direttivo dell’Ordine degli Infermieri presieduto da P.P. Pateri, creando una situazione di conflittualità o di non serenità di giudizio che invece deve essere garantito nella pubblica amministrazione, trattandosi di riconoscimento delle attività svolte nel primo quinquennio di incarico che consente al proprio consigliere dell’Ordine, di poter svolgere compiti di Direttore di Struttura Complessa in qualsiasi ASL. Di seguito, per dovere di informazione, si riporta l’ordine cronologico delle attribuzioni conferite dall’attuale Commissario Straordinario e Direttore Sanitario Aziendale al Dr. PP. Pateri, attraverso l’emanazione di delibere aziendali o attraverso il parere positivo espresso alle proposte di Determine Dirigenziali: – Delib. Comm. Straordinario Dott. G.C. Steri n. 89 del 11/10/2019 (nomina Dr. PP.Pateri componente UPD (Ufficio Procedimento Disciplinare Zona Sud); – Delib. Commissario Straordinario n. 278 del 28/04/2020 (nomina il Dott. PP.Pateri componente della GiTEC e USCA del gruppo Sud); – Determina Dirigenziale n 2829 del 05/06/2020 con la quale il Presidente dell’OPI è chiamato a valutare un componente dell’ordine , insieme ad un collega dello stesso ufficio del valutato. Il tutto fermo restando l’incarico istituzionale di Direttore delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche presso la ASSL di Sanluri, per il quale, il Dr. P.P. Pateri è remunerato: con il risultato finale di una tale pluralità di incarichi che appare lecito domandarsi come egli possa svolgerli profiquamente, tutti. Si chiede, infine, se può essere possibile che in tutta la regione Sardegna non si disponga di Professionisti del SPS idonei allo svolgimento dei citati incarichi … Non è possibile ipotizzare che l’unico Dirigente delle Professioni Sanitarie in grado di fronteggiare qualsiasi problematica all’interno dell’ATS Sardegna sia il Dott. P.P. Pateri. Alla luce di quanto su esposto, si chiede l’immediata revoca degli atti Deliberativi citati in oggetto, preannunciando che in assenza si procederà in tutte le sedi di competenza”, la nota ufficiale del segretario Fials Paolo Cugliara.