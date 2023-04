La nuova “moda” di Sestu: abbandonare i cuccioli nell’area cani

Sestu – Nuova moda per disfarsi dei cuccioli indesiderati: vengono abbandonati nell’area cani, incuranti delle conseguenze, come se fossero oggetti e non esseri viventi. In pochi giorni sono già tre le segnalazioni effettuate dai frequentatori degli spazi pubblici riservati agli amici a quattro zampe. Soli, impauriti, sino a qualche ora prima erano al sicuro tra le zampe della mamma ma le mani dell’uomo, conosciuto per essere il migliore amico del cane, non sempre sono benevoli ed è così che li portano senza scrupoli, in luogo sconosciuto ai cuccioletti, che non sono in grado di badare a loro stessi. L’ultimo episodio è avvenuto questo pomeriggio nell’area cani situata in via Lussu: due cagnolini sono stati rinvenuti da una ragazza: accovacciati l’uno con l’altro guardavano terrorizzati cosa ci fosse intorno. Non è stato semplice, ma alla fine, come riportato dalla soccorritrice, sono stati prelevati e portati al sicuro. Qualche giorno, in via Laconi, un analogo episodio. Una “moda”, insomma, per lavarsi forse la coscienza ma così proprio non è: sempre di un abbandono crudele si tratta, da condannare e punibile dalla legge.