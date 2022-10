La favola di Bustianu Maccioni, lo storico ingegnere di Nuoro rinnova la patente a 104 anni

Rinnovo della parente a 104 anni. Il protagonista della vicenda è Sebastiano Maccioni, ingegnere di Nuoro. La vicenda è stata raccontata sul Corriere della Sera. Bustianu Maccioni, due lauree una in ingegneria e l’altra in matematica, conosciutissimo a Nuoro, il 4 novembre compie 104 anni, e proprio il mese scorso gli è stata rinnovata la patente. «È importantissima, per me, rappresenta la mia indipendenza», racconta al quotidiano milanese, «quando sono andato davanti alla commissione esaminatrice avevo già preparato il certificato della visita cardiologica e di quella oculistica, anticipando eventuali obiezioni. Loro mi hanno fatto chiacchierare parecchio e si sono resi conto, credo, che non sono ancora rimbambito». Prova superata fino al prossimo anno. «Un bel sollievo, così posso guidare anche la Punto che tengo a Cagliari, nell’altra mia casa: pure lì, la uso solo per piccoli sposamenti, non faccio mai tragitti lunghi».