Guanti e tanta voglia di lavorare a favore dell’ambiente: questa è la missione del team che si prodiga al fine, soprattutto, di sensibilizzare grandi e piccoli verso l’importante tematica, la sua tutela e che solo tutti insieme si può fare la differenza.

“Sono profondamente grato alla dottoressa Giulia Bergamini per aver scelto il nostro comune come sede di questa splendida iniziativa in occasione della giornata Plastic Free del 27 settembre” spiega l’assessore all’ambiente Saverio zde Roma.

“A nome dell’intera amministrazione, esprimo il nostro più sincero ringraziamento per questo evento, che ci onora e ci spinge a continuare il nostro impegno per la tutela dell’ambiente.

​Il nostro obiettivo è un futuro libero dalla plastica. Per raggiungerlo, è cruciale non solo l’impegno delle istituzioni, ma anche la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Eventi come questo sono fondamentali per sensibilizzare la comunità sull’importanza di comportamenti più sostenibili e per dimostrare che un piccolo gesto può fare una grande differenza.

​Invito tutti a partecipare numerosi a questo evento, dalle 17:00 alle 20:00 il 27 settembre, punto di incontro in Via Decio Mure (accanto all’istituto scolastico Alberghiero). Insieme, possiamo costruire un futuro più pulito e sostenibile per noi e per le generazioni future.

E gradita la prenotazione cliccando su questo link:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12490/27-set-monserrato“.