Kiev non si arrende, Putin: “Ora attacchi a tutto campo”. Biden: “Senza sanzioni sarà terza guerra mondiale”

Precipita ancora la situazione in Ucraina, dove è iniziata un’altra notte di bombardamenti da parte delle armate russe di Putin. Mosca ha dato ordine di allargare l’attacco a tutto campo e ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nelle ultime 24 ore, compresi riservisti chiamati per rafforzare l’invasione. Kiev, intanto, resiste, mentre migliaia di persone, soprattutto donne e bambini, tentano disperatamente di lasciare la città. Il sindaco di Kiev ha intanto imposto il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 del mattino, e dice: “Chi sarà trovato in strada sarà trattato da nemico”. Ma mentre l’operazione russa in Ucraina continua e anzi si intensifica, Zelensky lancia appelli a vertici Ue e capi di Stato affinché il suo Paese venga accolto nell’Unione e le banche russe vengano escluse dalla piattaforma ‘Swift’, il che significa bloccare tutti i pagamenti alla Russia da parte dei paesi occidentali, strategia su cui concordano Usa, Europa, Gran Bretagna e Canada. Strategia che ha però un rischio non di poco conto, ovvero l’impossibilità di pagare – e dunque di acquistare – gas e altre materie prime da cui molti Paesi, e l’Italia soprattutto, sono dipendenti. E mentre la Russia ha annunciato la chiusura del suo spazio aereo alle società registrate in Lettonia, Lituania, Estonia e Slovenia come rappresaglia per le misure simili adottate da questi paesi per sanzionare Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina, un’altra esplosione è avvenuta a pochi chilometri da Kiev in un deposito di petrolio. Secondo la Russia sono stati colpiti 821 obiettivi militari e nessuno civile. Mentre per Kiev è stato colpito un palazzo residenziale: ancora ignoto il numero di feriti.

Il presidente degli Usa, Joe Biden, non usa mezzi termini: “Ci sono due opzioni: o la terza guerra mondiale o far pagare” un prezzo alto alla Russia, afferma Biden. “Queste sanzioni sono le più ampie della storia dal punto di vista economico e politico”, aggiunge.

E mentre il Cremlino accusa l’Ucraina di aver fatto fallire una possibile tregua rifiutando i negoziati, il presidente ucraino Zelensky che ha avuto una lunga telefonata con Papa Francesco che ha espresso tutto il suo dolore, si è appellato al popolo affinché non deponga le armi e difenda Kiev assicurando che a breve “arriveranno le armi dai partner” anche europei.