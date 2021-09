Investe un monopattino e scappa senza prestare soccorso: operaio denunciato a Quartucciu

Ieri a Quartu Sant’Elena i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia, a conclusione delle indagini innescate da una querela presentata da un 56enne di Cagliari, operaio incensurato, hanno denunciato per “omissione di soccorso” un 63enne di Quartu, anch’egli operaio, con precedenti denunce a carico. I militari hanno accertato che quest’ultimo, attorno alla mezzanotte del 21 luglio, in viale Marconi a Quartucciu, alla guida della propria auto, dopo aver travolto il querelante che transitava a bordo del proprio monopattino elettrico, si è dato alla fuga senza prestare soccorso alcuno al povero malcapitato. La vittima, trasportata al pronto soccorso del policlinico universitario di Monserrat, è stata giudicata guaribile in giorni 30 per lesioni varie. I militari sono giunti all’identificazione del responsabile dell’avvenimento di quella notte sulla scorta della visione di immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza che fortunatamente ormai si trovano un po’ dovunque.