Il terribile scontro frontale a Settimo sulla 387: muore un 63enne, gravissimo un uomo di 101 anni che viaggiava col figlio

Incidente sulla SP 387 al 12km scontro frontale tra un fuoristrada e un’autovettura. 3 persone coinvolte: – è deceduto un uomo di 63 anni di Dolianova Degli occupanti il fuoristrada c’è un uomo di 101 anni in compagnia del figlio di circa 70 anni. Il primo portato al Brotzu in codice rosso per trauma toracico e ferite multiple mentre il figlio, sempre per trauma toracico, al Policlinico. Il 118 di Cagliari è Intervenuto con elisoccorso Areus, la medicalizzata è un mezzo di base. Sul POSTO anche i vigili del fuoco e la polizia locale.