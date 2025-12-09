Ss 387, la strada della morte: ennesimo incidente mortale lungo la trafficatissima arteria, uno scontro frontale ha spezzato la vita di Ignazio Floris, cuoco 62enne di Dolianova. Altre due persone sono state trasferite in ospedale in codice rosso: “Tra sorpassi azzardati e velocità sostenuta, viaggiare su questa strada è sempre un pericolo”.

Non si contano più le croci a bordo strada per ricordare le vittime che, nel corso degli anni, si sono susseguite lungo la 387: le cause sono, la maggior parte delle volte, da attribuire alle imprudenze degli automobilisti dei mezzi che, tra sorpassi anche in curva e velocità sostenuta, mettono a repentaglio la propria vita e quella degli altri.

A raccontare quanto accade sono proprio gli automobilisti che ogni giorno percorrono la statale: “Per come guidano, ne accadono anche pochi, 2 automobilisti su 3 sono perennemente indaffarati al cellulare anziche guidare, sorpassi azzardati a velocita folle e limiti sistematicamente ignorati, anzi, aggiungendo uno zero in piu alle cifre indicate sui cartelli dei limiti di divieto”.

Oggi l’ennesima vittima in quella strada maledetta, ribattezzata della morte, che ha spezzato la vita a Floris.