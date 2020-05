Il ministro Boccia frena Solinas: “Parrucchieri ed estetisti? Sì, ma non prima del 18 maggio”. Il ministro insiste: per noi possibili aperture anticipate, ma non prima di quella data. A questo punto cosa faranno i Comuni sardi, cosa dirà Solinas, e quando riapriranno bar ristoranti e palestre? Sembra regnare per qualche ora ancora una grande incertezza.

Perchè i sindaci si sentono al centro di una possibile trappola: assecondando l’ordinanza di Solinas si prendono tutti i rischi sulla salute pubblica, per molti aspettano il deposito degli indici di contagio in tutti i Comuni annunciati per l’8 maggio. Se invece assecondano Boccia e lasceranno lunedì ancora tutti i negozi chiusi, inevitabile sarà il forte malcontento dei commercianti in ginocchio. Un a matassa difficile da sbrogliare, forse nelle prossime ore a Cagliari potrebbe esprimersi la Città Metropolitana con una nota unica. Benvenuti al gran ballo di decreti e ordinanze.