Villamar, il cittadino leone da tastiera si scusa col Comune: “Rabbia e sconforto, scusate se sono stato offensivo”

Sempre più spesso sui social si ci può imbattere in commenti a dir poco offensivi, rivolti sia a un singolo individuo, a un fatto di cronaca o di politica. Parole irripetibili, espressioni da condannare. È invece raro che il “leone da tastiera” (keyboard warrior in inglese, letteralmente “lottatore di tastiera” inteso nel gergo del web per definire chi usa un modo improprio per rivolgersi ad altri utenti) si ravveda, capisca il suo errore e chieda scusa ai diretti interessati.

Questo è accaduto al Comune di Villamar: l’amministrazione comunale ha ricevuto una raccomandata con le scuse del cittadino impulsivo che, in un momento di rabbia, ha rivolto attraverso i social parole offensive nei confronti della giunta. I fatti sono accaduti qualche giorno fa e hanno interessato una notizia riguardante “la situazione dell’appalto per la pulizia delle strade e cura del verde pubblico”.

“Una situazione che mi colpisce direttamente – spiega il cittadino irriflessivo – che in un momento di rabbia e sconforto mi ha fatto reagire di impulso e portato a scrivere parole poco carine e offensive nei confronti dell’amministrazione comunale. Spero vogliate accettare queste mie formali scuse per il mio deplorevole accadimento”.

Gli amministratori e i dipendenti comunali accettano le scuse “ben volentieri e – spiega l’amministrazione – riteniamo la vicenza chiusa, sperando che non si verifichi mai più e che prevalga nel paese la cultura del rispetto” .