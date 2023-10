Il chiosco del Parco Magico di Monserrato non a norma sui social? “Tutto falso”

Il fiore all’occhiello della città verrà dotato di un ulteriore confort per i cittadini: tutte false le gravi accuse rimbalzate su facebook in seguito a un commento che ha richiamato l’attenzione degli amministratori del gruppo dove è stato pubblicato e dei gestori che, a breve, potranno offrire ore di relax e svago ai tanti frequentatori del parco.

“Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali per poter aprire – spiegano Zav Gelateria – sulle quali abbiamo ironizzato, ma ci stiamo impegnando con l’amministrazione per riuscire in tempi brevi all’apertura per inaugurare l’attività”.

Una grande struttura in legno già inaugurata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci nell’area green di via Dell’Argine: un chiosco per somministrare cibo e bevande ai numerosi frequentatori del luogo che, tra una passeggiata e un momento di relax, potranno sorseggiare una bibita fresca o mangiare un panino senza doversi spostare per acquistare i prodotti. Una novità fortemente voluta dalle istituzioni locali in carica e che prende, finalmente, vita dopo l’inaugurazione del parco inclusiva avvenuta cinque anni fa.