Code in festa per la giornata open adozioni cani di Monserrato: il 18 ottobre dalle 10 alle ore 12 si svolgerà una giornata presso il Canile “Shardana” per tutti coloro che vorranno conoscere i cani del Comune di Monserrato e dare loro una famiglia. “Aiutaci a dargli una vita migliore” è lo slogan messo in campo da volontari e istituzioni che si prodigano per il benessere animale. Per l’occasione saranno presentati gli amici a quattro zampe adottabili, per i nuovi padroni è stato predisposto un incentivo utile al loro mantenimento ed inserimento in famiglia. In collaborazione con Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, per adottare un cane bisogna essere maggiorenni, non aver riportato condanne penali per reati contro gli animali, non essere stati condannati per spaccio e/o detenzione di sostanze stupefacenti.