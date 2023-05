Il centro per i senzatetto di Quartu in via Cilea: c’è anche la stazione di posta per le urgenze

Un milione di euro, quasi tutti fondi del Pnrr, per trasformare l’ex casa del pensionato di via Cilea a Quartu in un centro, all’avanguardia, per i senzatetto. Stazione di posta per le urgenze, camere da letto, bagni e cucine, più spazi comuni, col supporto fisso del personale dei Servizi sociali e di medici. Eccola, la mossa della Giunta Milia in quello che è stato un vero e proprio gioco a incastri: l’Assl riesce ad accaparrarsi, per gentile concessione comunale, uno stabile in via Bizet per la Diabetologia. Così, in via Cilea gli spazi liberi sono davvero tanti, e presto saranno riempiti. “Si tratta di quattro piani, possiamo garantire una quindicina di posti con camere, sale per l’assistenza e per promuovere la socialità”, spiega Antonio Conti, assessore comunale dei Lavori pubblici, che riconosce il merito e il grosso lavoro fatto “dai Servizi sociali del Comune di Quartu. Sarà un servizio innovativo e con un risparmio per le casse comunali, visto che gestiremo direttamente noi tutti i casi di persone in difficoltà”.

E i lavori del polo socio-sanitario sono destinati a iniziare molto presto: “I soldi ci sono già, dobbiamo terminare la fase di progettazione, sia definitiva che esecutiva, e poi iniziare”, precisa l’assessore Coni. “Anche questo progetto fa parte del nostro piano di recupero urbano per rivitalizzare e valorizzare il nostro patrimonio immobiliare”.