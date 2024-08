Il Capitano infiamma il Red Valley: migliaia di persone in festa, ferragosto con Gigi D’Agostino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia – Il Capitano infiamma il Red Valley: migliaia di persone in festa, Gigi D’Agostino ha dato il benvenuto al ferragosto. Da decenni i suoi brani non conosco fine e ad accompagnare le note di L’amour toujours, immancabili, i fuochi d’artificio. Un appuntamento per il quale la caccia al ticket scatta da tutta la Sardegna, a Olbia il festival di ferragosto è uno tra i richiami più attesi di tutto l’anno soprattutto tra i giovani che, senza mostrar stanchezza, trascorrono ore in fila davanti ai cancelli attendendo l’apertura dell’arena della musica, dove si balla e si canta, senza sosta. Ieri notte è stato Gigi D’Agostino il big più atteso, alla consolle ha riproposto i suoi successi, datati, ma sempre attuali, quelli che fanno venire i brividi, sempre, soprattutto se è presente lui, il Capitano. Lontani sono i tempi in cui aveva riempito il Buddha Beach di Quartu Sant’Elena, la discoteca in riva al mare, ora solo un rudere di ricordi, che nel 2008 aveva ospitato anche il padre della musica dance italiana, ma ci pensa il Red Valley a far sognare, ancora, gli appassionati della buona musica, quella che invita a non fermarsi, mai. “Lo abbiamo sognato tanto negli ultimi anni, adesso è finalmente realtà: Gigi D’Agostino sarà ancora una volta headliner al Red Valley, per regalarci una notte indimenticabile con le canzoni che hanno fatto la storia della musica dance italiana e non solo”: così era stato annunciato mesi fa’ dagli organizzatori. Successo garantito per una notte in cui ballare è stata l’unica cosa da fare per dare il benvenuto al ferragosto 2024.