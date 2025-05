Il 13enne di Siurgus Donigala Omar Poddighe è stato nominato dal Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida ambasciatore della cucina italiana nel mondo, candidata come bene dell’Unesco. Alla premiazione a Cagliari anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone è il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. Il giovanissimo studente ha infatti proposto ufficialmente alle istituzioni e al Governo una valorizzazione del territorio e delle tradizioni: “Di solito quando dico ai miei amici che voglio fare il pastore mi prendono in giro. Ma secondo me si prendono in giro da soli perché non capiscono”, racconta il 13enne. “Per questo voglio proporre in Parlamento delle attività a scuola che aiutino i miei compagni a capire il valore della cultura agro pastorale della Sardegna e fare in modo che il pastore non sia più visto come un uomo violento e ignorante. Mi piacerebbe che la scuola ci portasse a conoscere le aziende agricole vicino a Siurgus, il paese dove vivo, e ci fosse un lavoro fatto insieme tra le istituzioni”. Il prossimo 26 maggio andrà in Parlamento per presentare ufficialmente la sua proposta.