“I giovani sardi non vogliono lavorare nelle imprese edili, via al corso per gli immigrati del centro di accoglienza”

Prende il via lunedì 16 gennaio a Selargius, nella sede della Scuola Edile (Circonvallazione Quadrifoglio, in Via Gallura, 28) dalle 15 alle 18, il progetto formativo organizzato e finanziato dall’Ente Paritetico Territoriale di Cagliari e della Sardegna meridionale con la Caritas Diocesana e rivolto a immigrati ospiti del Centro di accoglienza straordinaria (CAS) Caritas e del Servizio Accoglienza Immigrati ‘San Fulgenzio’ di Quartu Sant’Elena, gestiti dalla Caritas diocesana, e del S.A.I. di Capoterra.

“Abbiamo voluto organizzare questo corso, finanziandolo interamente con risorse dell’Ente, perché da anni ormai c’è carenza di manodopera e le imprese edili hanno una forte richiesta di lavoratori formati – spiega Sergio Porcu, presidente dell’Ept -. Non ci sono giovani disposti a fare questo tipo di lavoro, nelle imprese edili lavorano addetti over 40-50 anni, non c’è stato un passaggio generazionale e questa è l’attuale situazione. Per questo – commenta ancora Porcu – abbiamo dato vita a questo progetto, primi in Sardegna, ma anche per creare un contesto sociale nel quale i migranti possano integrarsi e trovare una occupazione. Al termine del corso avranno un attestato da spendere qui e in qualsiasi regione d’Italia. È un segnale che vogliamo dare e speriamo che tanti altri ci seguano”.

Anche per la Caritas è una collaborazione importante, “che speriamo sia apripista per altre esperienze simili”, afferma don Marco Lai, responsabile diocesano. “Si incontra la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione, con quella della formazione e della sicurezza nel mondo del lavoro. Per noi è un momento straordinariamente importante, un progetto che riguarda un settore nel quale già lavorano tanti migranti, ma anche tanti italiani talvolta non sufficientemente formati. Grazie ai professionisti della Scuola edile si può dare un forte segnale sulla strada della sicurezza nei cantieri”.

Il corso è modulato in 120 ore, 80 delle quali dedicate alla pratica e 40 alla teoria e al termine i partecipanti avranno la qualifica certificata di manovale edile, immediatamente spendibile anche nelle aziende che fanno parte della rete di Cassa Edile.

L’EPT è l’ente unico per la sicurezza e la formazione delle imprese edili di Cagliari e della Sardegna Meridionale e la sua gestione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Cagliari e Sardegna Meridionale e delle Organizzazioni Sindacali FeNEAL/UIL, FILCA/CISL, FILLEA/CGIL.

Tra le altre attività, promuove iniziative di orientamento, sicurezza delle aziende e dei lavoratori, prima formazione per i nuovi entrati nel settore dell’edilizia, la formazione continua, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione, l’aggiornamento e la ricollocazione per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti, nonché la formazione per i datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro.