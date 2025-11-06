Guasila, nate tre gemelline, gli auguri della sua comunità: “Un evento raro e inaspettato ma bellissimo, che porta una ventata di felicità”. È la sindaca Paola Casula ad annunciare il lieto evento che arricchisce il paese di ben tre nuove concittadine. Una gioia per Bianca, Carlotta e Camilla e i suoi genitori Debora e Alberto: per le piccole creature è previsto tanto affetto da parte di tutti.

Ogni lieto evento è sempre ben accolto soprattutto in questo periodo storico particolare che racconta del calo demografico costante e che mette in ginocchio soprattutto i piccoli centri. Tre bimbe, quindi, tutte insieme, rappresentano anche una speranza per il futuro, un buon auspicio, insomma.