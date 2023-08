Guasila, il Cammino di Bonaria diventa realtà

Una notizia tanto attesa, comunicata dalla sindaca Paola Casula e accolta con entusiasmo dai cittadini. In totale il Cammino toccherà 14 località: Olbia, Berchiddeddu, Alà dei Sardi, Bitti, Lula, Nuoro Redentore, Orotelli, Sedilo, Fordongianus, Sini, Guasila, Ussana, Monserrato, Cagliari Basilica di Bonaria per un totale 350 km.

“Sarà pronto nell’estate del 2024”, ma già ieri un gruppo di pellegrini partiti da San Simplicio il 16 Agosto farà tappa a Guasila. “Una prima “prova” in vista dell’avvio definitivo del cammino dei prossimi mesi, attraverso il posizionamento di una pietra di sosta e della segnaletica.

Un primo incontro con le strutture ricettive attuali e future è stato già fatto per sottoscrivere delle convenzioni di favore per i pellegrini sardi e di oltremare: la nostra comunità dovrà essere pronta ad ospitare i pellegrini che, da ora in poi, decideranno di fare tappa al nostro paese”.

Ieri sera i pellegrini sono stati accolti nel Santuario dall’amministrazione comunale e dalla Parrocchia per il timbro da apporre sulla credenziale del pellegrino e per la visita dei musei.