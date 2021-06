Giornata mondiale del Rifugiato: iniziative anche a Quartu

Quartu Sant’Elena. Lunedì 21, dalle ore 9.15 alle 13, nella Sala consiliare in via Elio Porcu si svolgerà la Giornata mondiale del Rifugiato organizzata – nell’ambito del Progetto SAI (Sistema accoglienza e integrazione) San Fulgenzio gestito dalla Fondazione Caritas San Saturnino (braccio operativo della Caritas diocesana di Cagliari) – dalla Caritas di Cagliari (attraverso la stessa Fondazione) e dal Comune di Quartu Sant’Elena (titolare del Progetto), in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes.

L’iniziativa, promossa in occasione della Giornata indetta dall’Onu, costituirà un momento di riflessione e sensibilizzazione sui temi della mobilità umana e dell’integrazione e sarà l’occasione per fare il punto sui percorsi di accoglienza e inclusione portati avanti nel territorio; essa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Caritas diocesana.

Durante la Giornata, dopo l’introduzione di don Marco Lai, Direttore della Caritas diocesana di Cagliari, ci saranno i saluti di Graziano Milia, Sindaco di Quartu Sant’Elena, di mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, di Gianfranco Tomao, Prefetto di Cagliari, di Paolo Rossi, Questore di Cagliari, di Marco Camboni, Assessore ai Servizi sociali e politiche generazionali del Comune di Quartu Sant’Elena, di Silvana Tilocca, Direttore del Servizio Prevenzione e Promozione della Salute Sud Sardegna, di padre Stefano Messina, Direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, di don Alfredo Fadda, Parroco della Basilica di Sant’Elena Imperatrice; seguiranno l’intervento di Massimo Pallottino (area internazionale Caritas Italiana) su “Confini nel pianeta, confini del pianeta. Rifugiati in fuga, verso un “noi” più grande” e il momento letterarioartistico-musicale a cura di Abass Rabiou e Omar Baldeh, beneficiari del Progetto SAI San Fulgenzio. La seconda parte della mattinata sarà dedicata a “Rete e buone prassi” e vedrà gli interventi di Enzo Floridia, Presidente Commissione territoriale riconoscimento protezione internazionale di Cagliari, Lorena Cordeddu, Dirigente Settore Politiche sociali e generazionali del Comune di Quartu Sant’Elena, Anna Puddu, Coordinatrice Progetto SAI San Fulgenzio – Caritas Cagliari, Giuseppe Ennas, Dirigente CPIA 1 Karalis di Cagliari, Alessandro Cao, Coordinatore CAS (Centri di accoglienza straordinaria) Caritas Cagliari, Roberto Borghi, Coordinatore Servizi per il Lavoro ISFORCOOP.

Seguiranno il dibattito e le conclusioni affidate a don Marco Lai.