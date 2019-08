Giochi rubati alla scuola materna, solidarietà a Samassi: “Donate i giocattoli per i bimbi”

Ha suscitato tanto clamore il furto avvenuto alla scuola dell’infanzia di Samassi pochi giorni fa. Alcuni giochi dei bambini sono stati rubati dal cortile dove i piccoli samassesi si intrattengono durante le ore di lezione. Tanti i messaggi di solidarietà che il comune ha ricevuto; il sindaco Enrico Pusceddu ha deciso così di promuovere una bella iniziativa dedicata a tutti i bambini.

“A nome dei samassesi ringrazio tutti per il sostegno ricevuto in occasione del furto dei giochi dal prato della nostra scuola dell’infanzia. Gesto che ha fatto molto riflettere. Visto l’accaduto si è deciso di promuovere un’iniziativa che valorizzi la solidarietà tra bimbi, famiglie e comunità rimarcando il valore positivo della condivisione e della salvaguardia delle esigenze e dei diritti dei bambini. Il gioco è uno di questi. Pertanto giovedì 29 agosto, in occasione della festa finale dedicata ai bambini che frequentano le attività di animazione estiva a Samassi, si allestirà un punto di raccolta giochi da donare non solo alla scuola dell’infanzia ma a tutti i bambini samassesi e non che possono permettersi qualche giocattolo in meno degli altri. Non è necessario donare giochi costosi e neanche acquistarli per l’occasione, ognuno regalerà ciò che riterrà più opportuno. L’importante è offrire tutti insieme una risposta alternativa e positiva a ciò che di deplorevole è accaduto. I bambini ne saranno felici, sapranno consigliarvi e tutti insieme ci divertiremo un sacco”. L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 29 dalle 18,30 presso il Parco Tematico in via Amsicora.