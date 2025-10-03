Lutto a Ghilarza per Gianmichele Atzeni, dipendente dell’MD scomparso improvvisamente. Atzeni lascia una moglie, la figlia e tanti amici che in queste ore lo piangono.

Atzeni non solo era molto apprezzato sul lavoro ma coltivava da sempre la passione per lo sport e la corsa.

La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità anche tramite i social e i gruppi del paese, che lo ricordano con estremo affetto e dolore.

“Ci uniamo con Fede Cristiana alla preghiera e al cordoglio con tutta la famiglia del nostro fratello defunto.dal nostro gruppo siamo vicini a Irene e Basilia e tutta la famiglia”, si legge in un post Facebook che annuncia la triste notizia.

I funerali saranno celebrati domani sabato 4 ottobre alle 10 il funerale nella chiesa di Maria Vergine Immacolata.