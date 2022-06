Gattina recuperata nei pressi del parco della Musica a Cagliari: qualcuno la riconosce?

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, GATTINA RECUPERATA NEI PRESSI DEL PARCO DELLA MUSICA A CAGLIARI.

DI CHI È?

Recuperata gattina certosina di meno di un anno, visibilmente terrorizzata nella via Ferracciu a Cagliari, zona parco della musica. È dolcissima, Collare rosa con pois bianchi. È stata portata dalla veterinaria per una visita di controllo, negativa felv/ fiv.

Si pensa che possa essere caduta da un balcone o essersi persa, si cercano proprietari, se non dovesse reclamarla nessuno si cerca una famiglia per la vita.

Per tutte le info contattate

+39 328 591 2801

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

