Furgone in fiamme a Su Planu, momenti di paura a Selargius

Furgone in fiamme a Selargius, momenti di paura. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando e un’autobotte di supporto sono intervenuti nella tarda serata di ieri per l’incendio di un furgone in sosta in località Su Planu in territorio del comune di Selargius in una area adiacente all’asse mediano (131 dir.)

Il tempestivo arrivo delle squadre VVF ha evitato la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente e ai veicoli in sosta vicini danni a un auto in sosta.

Gli operatori VVF hanno provveduto a spegnere il rogo mettendo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

In fase di accertamento le cause del rogo.