Samassi, il paese intero piange Davide Trudu: “Era un grande lavoratore, sempre sorridente: ora è un angelo”

Samassi è un paese in lutto. Piange la prematura scomparsa di Davide Trudu, il trentenne che ieri sera è rimasto vittima di un grave incidente con il trattore. Troppo gravi le ferite riportate. Ha combattuto tutta la notte ma alla fine si è arreso. Un severo trauma cranico lo ha fatto sprofondare in un coma dal quale non si è più risvegliato, lasciando nel dolore la sua famiglia, la fidanzata e i suoi tanti amici.

Una tragedia quella accaduta ieri intorno alle ore 20 in via Emanuela Loi. Davide era sul mezzo agricolo in compagnia di un suo compaesano. Dalle prime ricostruzioni si trovava in piedi durante il transito del mezzo quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. Nell’impatto l’uomo ha sbattuto violentemente il capo. Immediati i soccorsi; sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso che lo ha trasportato al Brotzu dove è spirato questa mattina.

Davide era molto conosciuto in paese. Un gran lavoratore, soprattutto nel settore agricolo, sempre sorridente, ben voluto da tutti; ogni anno partecipava alla processione di Sant’Isidoro, immancabile appuntamento per stare in compagnia dei suoi tanti amici. La nefasta notizia l’ha comunicata il sindaco Enrico Pusceddu; “Ciao Davide…” un saluto commosso, subito colto dalla popolazione, che attendeva un risvolto diverso che purtroppo non è avvenuto, al quale si sono uniti quelli di tutti coloro che lo conoscevano. “Fai buon viaggio caro Davide”, un’altra giovane vita spezzata troppo presto.