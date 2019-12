Flumini, il fiume ingrossato e il litorale invaso dalle canne: il VIDEO spettacolare realizzato col drone dal nostro lettore Luca Piga. Immagini che mostrano chiaramente la devastazione nel litorale di Quartu, mentre le previsioni anche per le prossime ore non promettono niente di buono. Anzi sono in arrivo altri piogge e possibili nubifragi, per questo soprattutto nell’hinterland la situazione andrà monitorata con la massima attenzione. La pioggia abbondante di giovedì ha messo a dura prova i sistemi di sicurezza, per fortuna non ci sono stati grossi danni alle abitazioni della zona attorno a Quartu.